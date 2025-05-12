Aday Öğretmen Akademisi Öncesi Öğretmenlikte Adaylığı Kaldırılmış Memurlar

" Aday Öğretmen Akademisi" öncesi, MEB tarafından özel

okulda asil öğretmenliği onaylanmış ( yani öğretmenlikte adaylığı resmi olarak

zaten kaldırılmış ); sonra KPSS ile EÖH dışı 657li kadro kazanmış devlet memurluğunda da adaylığı kaldırılmış asil #MemurÖĞRETMENLER gerçek mesleği öğretmenliğe nasıl

geçirilecek?

MEB-AGS Aday Öğretmenlik Kılavuzunda "asil memurluk yapan asil

öğretmenler" ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmamış belki de doğal olarak.

Ama yine de siz değerli MemurlarNet yetkilileri, 8-20 Mayıs 2025 tarihli başvuru takvimi

bitmeden konuyla ilgili haber yapabilirler mi rica etsek? Hak mağduriyeti

yaşamamamız için bizlere ivedilikle yardımcı olur musunuz?