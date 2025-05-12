Kamu Personeli \ Akademik Personel
Editörler : E.Kayı Han


12 Mayıs 2025 14:53
Yüksek lisans başvurusunda ve mülakatta nelere dikkat etmeliyim ?

1-yüksek lisans başvurusunda cv nasıl bir şekilde hazırlanmalı, cv ye ales puanı eklenmeli mi

2- mülakatlarda neye dikkat etmeliyim ve nasıl giyinmeliyim, hocalar neler soruyorlar genelde, yl yapacağım bölüm ile alakalı sorular mı soruluyor

3- mülakat mı dikkate alınıyor, ales puanı mı

4- Gebze teknik üniversitesine başvuracağım, nasıl bir üniversite? Yüksek lisans mülakatlarda neler soruyorlar gtü işletme başvurcam, mülakatlarda neler soruyorlar bilginiz var mı? Şimdiden cevaplayacağınız için teşekkür ederim.

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