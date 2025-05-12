Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


12 Mayıs 2025 14:58
Parasal haklar idari dava

Açığa alınıp döndüm.maas kesintilerinin faizini almak için idari dava açtım.9 aydır dosya bekliyor .para enflasyonda eridi gitti.bu nasıl adalet sistemidir? Neden sonuclanmaz?

Çok Yazılan Konular

1 Mayıs ödüllendirmesiEgm yüksek disiplin kuruluna sevk edilenlerMazeret ataması 2025Polisin maaşı 120 bin lira olmalıİcralık polislerYeni atama yönetmeliği hakkındaBankacılık ve Polislik tercihiTapu personeline 50 bin lira kıyafet kartı2025 yılı nakdi tazminat Beylik silahını kaybetme

Sözlük

Tanım şart değil 1 ödüllü fotograf yarışması son katılım 15.05.2025 4 Bir cümleyle hayatı özetle 8 Devletin Nabzı Burada Atıyor 2 Kuaför koltuğu 3 güne bir söz bırak 5 bir taraf seç 1 suratının ortasına yapıştırmak 2 acı biber doğramış elini ağzına burnuna dokundurmak 2 Bugün olanlar 1

Son Haberler

Papa 14. Leo, Türkiye Ziyaretine HazırlanıyorDiyarbakır ve çevre illerde kuvvetli rüzgar uyarısıPlakasını Kapatan Sürücü 'Cenazem Var' Dedi, Ceza YediSabiha Gökçen Havalimanı'nda kavga! Yolcular birbirine girdi, pilot polis çağırdıKamu Denetçiliğinden ücretli öğretmene sigorta primi için tavsiye kararı

Editörün Seçimi

Yüzde kaç zam alırız2025 nisan enflasyon tahminleri2025 Yılı Memurların Tükeniş Senesi Olacak.Sözün bittiği yerdeyiz2025 Nisan maaşlarımızı yazalımZam Hesabı2025 Polsan temettüEylülde maaş promosyonundan beklentiniz nedirBilgisayar önerisiYasal Takip/İcra Takibi Atanmaya Engel Bir Durum mu?