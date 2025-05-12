Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


12 Mayıs 2025 15:00
Kurban bayramı tatılı uzar mı?

otelciler isyanda tatılcıler ıcın uzayabılır mi


bahçesaray
Şef
12 Mayıs 2025 15:04

zayıf ihtimal, cuma başlangıç pazartesi bitiş...

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