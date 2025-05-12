Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : gül-feşan


12 Mayıs 2025 15:09
eş durumu tayini
sözleşmeli olup bir yılını doldurduktan sonra tayin istemek için dilekçe veren ve geri dönüşü sağlanan oldu mu acaba olan varsa yazabilir mi

Çok Yazılan Konular

Eş Durumu TayiniDilekçemi Müdür Kabul Etmedi4b sözleşmeli eş durumu tayini (biyomedikal mühendisi)Can Güvenliği tayiniPromosyon Beklentiniz Ne Kadar Arkadaşlar?İl İçi TayinEş Durumu Tayini Hk.2 yıllık ücretsiz izin sonrası yarım gün çalışma hakkı Sağlık Bakanlığından üniversite hastanesine geçişÜcretsiz izindeyken aile hekimliğiyle anlaşılır mı

Sözlük

anneler günü 10 Ceren kız der ki. 5 beter böcek 2 sen de başını alıp gitme ne olur 3 duvar yazıları 1 zorbalamak 1 terzi 1 sayga antilopları 2 güne bir söz bırak 5 bu sene neredeyse hiç kış olmaması 2

Son Haberler

'Gara dağında PKK ile sıcak çatışmaya girildi' iddiası yalanlandıTrump: İstanbul'daki Görüşme Önemli, Israrcı OldumYıldırım isabet eden 34 yaşındaki ebe hayatını kaybettiRTÜK Başkanı'ndan Medyaya Uyarı: Barışa Haksızlık!Dolar günü yükselişle kapattı

Editörün Seçimi

Yüzde kaç zam alırız2025 nisan enflasyon tahminleri2025 Yılı Memurların Tükeniş Senesi Olacak.Sözün bittiği yerdeyiz2025 Nisan maaşlarımızı yazalımZam Hesabı2025 Polsan temettüEylülde maaş promosyonundan beklentiniz nedirBilgisayar önerisiYasal Takip/İcra Takibi Atanmaya Engel Bir Durum mu?