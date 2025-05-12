eş durumu tayini

sözleşmeli olup bir yılını doldurduktan sonra tayin istemek için dilekçe veren ve geri dönüşü sağlanan oldu mu acaba olan varsa yazabilir mi

sözleşmeli olup bir yılını doldurduktan sonra tayin istemek için dilekçe veren ve geri dönüşü sağlanan oldu mu acaba olan varsa yazabilir mi