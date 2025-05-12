Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : Lanet


12 Mayıs 2025 16:00
Kamu personeli ticaret yapabilir mi

Kamuda 4b sozlesmeli memur olarak çalışan birisi emlak danışmanlığı yapabilir mi yada herhangi bir ticari faaliyette bulunabilir mi cezası var mıdır varsa nedir? Teşekkürler.


hsnd
Başbakan Müsteşarı
12 Mayıs 2025 16:23

Bu soruyu arama motoruna sorduğunuzda aslında cevabını veriyor. Kısaca kamu personeli ticari faaliyetlerde bulunamaz.

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