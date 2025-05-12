KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : crops35


12 Mayıs 2025 16:17
kpss aynı puanla yeniden atanma

merhabalar,ben kpss puanıyla merkezi atamada kadrolu memur olarak atandım.Şu an aday memurum.Aynı Kpss puanıyla tekrardan kadrolu veya sözleşmeli olarak atanabilirmiyim,atanırsam istifa ettikten sonra bekleme süresi olur mu,direkt belgelerimi gönderip başlayabilirmiyim?


maestroy
Aday Memur
12 Mayıs 2025 16:18

Merkezi olmayan sözleşmeli (4/b) alımlara ve 399 kit kurumlarına aynı puanla atanabilirsin


ahmetxxx1
12 Mayıs 2025 16:25

anladığım kadarıyla ösym sisteminden yapılanlara atanamıyorum fakat kariyer kapısı alınlarından atanabiliyorum,doğru mu

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