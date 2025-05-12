Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : Lanet



Becayiş istiyor
12 Mayıs 2025 16:27
Hizmet süresi

Merhabalar;

64 yıl 11 ay 20 gün yaşında olan birisi,yaş şartı olmayan memur alımlarında atandı. Bu kişi ne zaman emekli olur? (10 gün sonra zorunlu yaştan emekli olma şartı var) bu kişi nasıl atanır.

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