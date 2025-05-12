Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : gül-feşan


12 Mayıs 2025 18:31
Sözleşmeli personel refakat izni ?

657/4B Sözlesmeli Personel (663 sayili KHK 45/A) personelim. 3 aylık refakatçi iznim 20 mayısta iznim bitiiyor. Tekrar 3 ay izin alabilir miyim bu konuda çok fazla fikir var bi kısım alabileceğimi bir kısım alamayacağımı söylüyor konu hakkında fikri olan varsa aydınlatabilirse sevinirim

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