Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : gül-feşan


12 Mayıs 2025 18:34
İller arası tayin

Arkaddaslar bildiğiniz üzere sağlık bakanlığı tayin isteyip ancak sonradan gitmeyenler için 1 yıl olan tayin isteyememe cezasını 2 yıla çıkardı. Şuan iptali için dava açıldı ancak henüz netleşmedi. Bu başlık altında bu konuyu konuşalım. Bilgisi olan arkadaşlardan bu konuda bilgi rica ediyoruz.

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