İller arası tayin

Kullanıcı Uyar
Şikayet Bildirimi
Önemli Uyarı :
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Adınız Soyadınız E-Posta Adresiniz Şikayet Nedeninizi Güvenlik kodu
Editörler : gül-feşan
Çok Yazılan Konular
Eş Durumu TayiniDilekçemi Müdür Kabul Etmedi4b sözleşmeli eş durumu tayini (biyomedikal mühendisi)Can Güvenliği tayiniPromosyon Beklentiniz Ne Kadar Arkadaşlar?İl İçi TayinEş Durumu Tayini Hk.2 yıllık ücretsiz izin sonrası yarım gün çalışma hakkı Sağlık Bakanlığından üniversite hastanesine geçişÜcretsiz izindeyken aile hekimliğiyle anlaşılır mı
Sözlük
Son Haberler
Gazze'de İsrail Saldırısı: Okul Bombalandı, 15 Kişi Hayatını KaybettiHamas, ABD-İsrail çifte vatandaşı Edan Alexander'ı serbest bıraktı28 ilde 'araç kiralama' dolandırıcılığı operasyonu: 52 tutuklamaErdoğan: Ocaklara ateşlerin düştüğü günler geride kaldıÖzgür Özel: 47 yıldır süren terörün durması ortak temennimiz