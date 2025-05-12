Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


12 Mayıs 2025 19:22
Emeklilik Tarihi Karmaşası

Merhaba. Kamuya girişim 2009 Aralık. Prim günüm 6000, hizmet yılım 16. Ancak 15 yaşında 9 gün sigorta girişim var 1998, SGK kaydında çıkıyor. Benim EYTli olma şansım var mı?


ExpertE
Genel Müdür
12 Mayıs 2025 19:25

Ssk'ya sorarsın arkadaşım somut her durumunla değerlendirilir


Kreous
12 Mayıs 2025 19:28

çok teşekkür ederim. online mı iletişime geçiliyor yoksa bulunduğum ilde gitmek mi lazım?

ExpertE, 31 dk. önce

Ssk'ya sorarsın arkadaşım somut her durumunla değerlendirilir

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