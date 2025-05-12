Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


12 Mayıs 2025 19:37
Eş durumu

Eşim öğretmen ben polis memuruyum eş durumu yaparak eşim yanıma geldi ben kullanmadım tayin olduğumuzda eşim öğretmen olduğu için başka ile tayin isterse eş durumundan ben tayin isteyebilirmiyim

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