Kamu Personeli \ Akademik Personel
Editörler : E.Kayı Han


12 Mayıs 2025 19:37
Kamu Personeli ve EYT

Merhaba. Kamuya girişim 2009 Aralık. Prim günüm 6000, hizmet yılım 16. Şu an doçent kadrosundayım. Ancak 15 yaşında 9 gün sigorta girişim var 1998, SGK kaydında çıkıyor. Benim EYTli olma şansım var mı?

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