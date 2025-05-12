Kamu Personeli \ Türk Silahlı Kuvvetleri
Editörler : E.Kayı Han


12 Mayıs 2025 19:42
Bu Bröve / rozet nedir?

Merhaba herkese hayırlı görevler dilerim. Aşağıda linkini sunmuş olduğum listede ki (KKTC'nin üzerindeki) bröve / rozet nedir acaba?

https://hizliresim.com/64w6357

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