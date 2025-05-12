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Editörler : Lanet



Becayiş istiyor
12 Mayıs 2025 23:12
bitirdiği okulun ders müfredatında en az iki dönem bilgisayarla ilgili ders aldığını belgelemek Hk.

Arkadaşlar merhaba, görevde yükselme ve ünvam değişikliği yönetmeliğinde ; MEB onaylı bilgisayar sertifikası sahibi olmak veya "bitirdiği okulun ders müfredatında en az iki dönem bilgisayarla ilgili ders aldığını belgelemek" şeklinde madde var.

Lisede görülen bilgisayar dersi bu şartı sağlar mı yoksa üniversitede görülen bilgisayar dersi mi gerekli?

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