Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


12 Mayıs 2025 23:34
hakkınızı helal ediniz. buraya kadar ?
Hakkınızı helal edin. Bu anlamsız hayatta yer işgal ettiğim için özür diliyorum sizden. Gerçekten anlamsız bir hayat yaşıyorum ve devam etmeyeceğim buna daha fazla. Yarın öbür gün internete düşer haberim. Beni bulursanız bir yerde ; İstanbul yukarı ayazağa mezarlığına annemin yanına defnedin.

ingilizceci78
Aday Memur
12 Mayıs 2025 23:43

3 nokta söylemek istiyorum sana

1 Şu dâr-ı dünya, meydan-ı imtihandır ve dâr-ı hizmettir. Lezzet ve ücret ve mükâfat yeri değildir. Madem dâr-ı hizmettir ve mahall-i ubudiyettir. Hastalıklar ve musibetler, dinî olmamak ve sabretmek şartıyla, o hizmete ve o ubudiyete çok muvafık oluyor ve kuvvet veriyor. Ve herbir saati bir gün ibadet hükmüne getirdiğinden, şekva değil, şükretmek gerektir.

2 Madem dünyanız ağlıyor ve hayatınız acılaştı. Çalışınız, ahiretiniz dahi ağlamasın ve hayat-ı bakiyeniz gülsün, tatlılaşsın.

3...kıştan sonra bir bahar, her geceden sonra bir sabah olduğu gibi, nev-i beşerin dahi bir sabahı, bir baharı olacak inşaallah. Hakikat-i İslâmiyenin güneşiyle, sulh-u umumî dairesinde hakikî medeniyeti görmeyi rahmet-i İlâhiyeden bekleyebilirsiniz...

4Gecelerimiz çok karardı ve çok kararan gecelerin sabahları pek yakın olur.

&#1575;&#1616;&#1606;&#1617;&#1614; &#1575;&#1604;&#1604;&#1617;&#1648;&#1607;&#1614; &#1605;&#1614;&#1593;&#1614; &#1575;&#1604;&#1589;&#1617;&#1614;&#1575;&#1576;&#1616;&#1585;&#1622;&#1610;&#1606;&#1614;

Allah sabredenlerledir.

Risalei nur külliyatından Üstad beddiüzzaman said nursi


kimininduası
Memur
12 Mayıs 2025 23:48

durum ciddi olabilir. forum yönetimi aksiyon alabilir mi acaba? arkadaşın ismini googlea yazınca ilkokul öğretmeni olarak gözüküyor


gokhankakiz
Daire Başkanı
13 Mayıs 2025 00:05
risale-i nur u dasaitnursiui de s ...m
ingilizceci78, 23 dk. önce

3 nokta söylemek istiyorum sana

1 Şu dâr-ı dünya, meydan-ı imtihandır ve dâr-ı hizmettir. Lezzet ve ücret ve mükâfat yeri değildir. Madem dâr-ı hizmettir ve mahall-i ubudiyettir. Hastalıklar ve musibetler, dinî olmamak ve sabretmek şartıyla, o hizmete ve o ubudiyete çok muvafık oluyor ve kuvvet veriyor. Ve herbir saati bir gün ibadet hükmüne getirdiğinden, şekva değil, şükretmek gerektir.

2 Madem dünyanız ağlıyor ve hayatınız acılaştı. Çalışınız, ahiretiniz dahi ağlamasın ve hayat-ı bakiyeniz gülsün, tatlılaşsın.

3...kıştan sonra bir bahar, her geceden sonra bir sabah olduğu gibi, nev-i beşerin dahi bir sabahı, bir baharı olacak inşaallah. Hakikat-i İslâmiyenin güneşiyle, sulh-u umumî dairesinde hakikî medeniyeti görmeyi rahmet-i İlâhiyeden bekleyebilirsiniz...

4Gecelerimiz çok karardı ve çok kararan gecelerin sabahları pek yakın olur.

&#1575;&#1616;&#1606;&#1617;&#1614; &#1575;&#1604;&#1604;&#1617;&#1648;&#1607;&#1614; &#1605;&#1614;&#1593;&#1614; &#1575;&#1604;&#1589;&#1617;&#1614;&#1575;&#1576;&#1616;&#1585;&#1622;&#1610;&#1606;&#1614;

Allah sabredenlerledir.

Risalei nur külliyatından Üstad beddiüzzaman said nursi

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