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Editörler : supporters.alex 10


12 Mayıs 2025 23:39
Süper Lig Tahmin Yarışması 36. Hafta

Maç Başlangıcı: 17 Mayıs 2025 Saat: 19:00

Adana demir-Hatay

Antalya-Gaziantep

Bodrum-Trabzon

Rize-Göztepe

Samsun-Sivas

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Alanya-Beşiktaş

Fenerbahçe-Eyüp

Galatasaray-Kayseri

Kasımpaşa-Başakşehir

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Freiburg-Eintracht Frankfurt

Arsenal-Newcastle United

İnter-Lazio

Roma-Milan

Maç Skoru: Galatasaray-Kayseri

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