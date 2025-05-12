Süper Lig Tahmin Yarışması 36. Hafta

Maç Başlangıcı: 17 Mayıs 2025 Saat: 19:00
Adana demir-Hatay
Antalya-Gaziantep
Bodrum-Trabzon
Rize-Göztepe
Samsun-Sivas
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Alanya-Beşiktaş
Fenerbahçe-Eyüp
Galatasaray-Kayseri
Kasımpaşa-Başakşehir
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Freiburg-Eintracht Frankfurt
Arsenal-Newcastle United
İnter-Lazio
Roma-Milan
Maç Skoru: Galatasaray-Kayseri
Maç Başlangıcı: 17 Mayıs 2025 Saat: 19:00
Adana demir-Hatay
Antalya-Gaziantep
Bodrum-Trabzon
Rize-Göztepe
Samsun-Sivas
******************************
Alanya-Beşiktaş
Fenerbahçe-Eyüp
Galatasaray-Kayseri
Kasımpaşa-Başakşehir
*******************************
Freiburg-Eintracht Frankfurt
Arsenal-Newcastle United
İnter-Lazio
Roma-Milan
Maç Skoru: Galatasaray-Kayseri