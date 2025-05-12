Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


12 Mayıs 2025 23:49
yardımcı olur musunuz
kadrolu teknisyen memur destek personeli olarak çalıştırılabilir mi ayrıca işçi ile aynı şartlarda ve aynı yerde sürekli olarak ?

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