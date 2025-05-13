Kamu personeli ortak konular \ Disiplin ve İdari Soruşturmalar
Editörler : E.Kayı Han


13 Mayıs 2025 00:00
Danıştay havale için beklemedeyken şimdi sırada yazıyor

2021 pm dum adli konudan dolayı açığa alınıp ihraç oldum 3 yıl ağır cezada yargılandım ocak 2025 te beraat kararımı gerekçeli kararımı kesinleşmiş şerhimi öne alım dilekçesini gönderdim danıştayda havale için beklemedeyken şimdi havale için sırada yazıyor ne fark vvar anlayan varmı

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