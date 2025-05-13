Kamu personeli ortak konular \ Disiplin ve İdari Soruşturmalar
Editörler : E.Kayı Han


13 Mayıs 2025 03:45
YDk ihraç/ yerelde kayip/istinafta

Bilgi amaçlı yazıyorum..

Hizmete engel davranışlarda bulunmak fiilinden YDK sevk edildim Ydk yüzüme bile bakmadı çalıştığım yerdeki değerli silah arkadaşlarım komutanlarim gözümüzün yaşına bakmadı kabarttı dosyayı telefon görüşmeleri tugay komutanının kesinlikle atılmalı vs vs sözleri Daha ben ydk cikmadan kuvvet komutanına ihracim onaylatilmis komutan ydk tarihinden önce imzayı atmış Allah işte şaşırtacak ya imzaya tarihte atmış ihraç yazısı geldi idare mahkemesine itiraz ettik idare mahkemesi kararı yerinde buldu sen askersin nasıl böyle bir hata yaparsin disiplin soruşturmasında verilen ifadeler değişti savcılık soruşturmasinda ak koyun kara koyun çıktı bu ifadeler inandırıcı değil askerlik mesleği mutlak disiplin gerektirir eyvah dedik istinafa başvurduk bakalım hakkımızda hayırlısı 5 ay oldu

++Disiplin soruşturması aşamasında savunma yapabilmek için soruşturma dosyasıni istedim vermediler

++Komutanın ydk öncesi imzası (imza tarihi var)

++ Değişen tanık beyanları var

Vs vs. İlk derece mahkeme bunlarin hiç birine bakmadı normalde hukukçu değilim ama iş başı gelince hukukçu kadar araştırıyor insan inşallah sekmez istinaftanda..

Ben hatamı anladım hatam iyi niyetten öte bişey değildi keşke eski babacan abilerden komutanlardan birisi çıkıp beni silkeleyip ne yapıyorsun kendine gel deseydi de bunu bana yaşatmasaydılar.. Artık insanlari gözlerinden tanır oldum gozlerinde serefsizligi gördüğüm kim olursa olsun elime düşerse bende bakmayacagom gözünün yasina... Takkeli general mağduru!!

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