Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


13 Mayıs 2025 08:38
Engelli eşi olan memura ek mesai yazılır mı?

Arkadaşlar engelli eşi olan memura kendi istediği dışında ek mesai yazılabilir mi? Eşim %45 ortopedik engelli ve epilepsi hastası. Kanunda böyle bir madde göremedim gözden kaçırmış olabilir miyim?

Çok Yazılan Konular

2025 Nisan maaşlarımızı yazalımÜcretli doğum izni 1 yıla çıkıyorMemurların 8. Dönem (2026-2027) Toplu Sözleşme TalepleriEnflasyon farkı tahminleri alalımÜcretli doğum izni haber yapılsın3600 Ek Gösterge Bekleyen 500 Bin Kişiye Selam Olsun2025 Temmuz zammı.Kamudaki mühendislerin maaş düzenlemesiMaaşlar eridiYüzde kaç zam alırız

Sözlük

İnsan insanın acısını alır 3 chia tohumu 1 İçi boş cümleler 1 beşiktaşın şampiyonluk şansının kalmaması 3 Kul hakkı yiyen insan 1 Semt pazarında en sevdiğiniz bölümler 3 crops35 2 Seyahat Severlerin Hayallerini Süsleyen Meslekler 1 çakal 1 Sözlük kullanma kılavuzu 1

Son Haberler

Benzin ve Motorine Büyük Zam Bekleniyorİhracatta 17 İl 1 Milyar Doları Aştı, 45 İlde Artış KaydedildiCari açık martta beklentiyi aştı!Altın Fiyatları Güne Yükselişle Başladı: Gram Altın 4.069 TLYusuf Tekin: Türkçemiz Köklerden Geleceğe Uzanıyor

Editörün Seçimi

Aylık Bağlanma Oranı (ABO) Değişiklik TeklifiYüzde kaç zam alırız2025 nisan enflasyon tahminleri2025 Yılı Memurların Tükeniş Senesi Olacak.Sözün bittiği yerdeyiz2025 Nisan maaşlarımızı yazalımZam Hesabı2025 Polsan temettüEylülde maaş promosyonundan beklentiniz nedirBilgisayar önerisi