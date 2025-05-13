Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


13 Mayıs 2025 09:13
Hotels.com Rezervasyonları Harcırah için Geçersiz!!

Merhabalar, yaşadığım mağduriyet başkalarının da başına gelmesin diye yazıyorum. Görevlendirme kapsamında gittiğim şehirdeki konaklamamı hotels.com üzerinden rezerve ettim. Geri dönüp harcırah formunu doldurduğumda siteden aldığım makbuzu muhasebe birimiyle paylaştım. Ancak bana mevzuatta net biçimde "makbuz" değil "fatura" gösterilmesi gerektiğinin yazdığı söylendi. Baktım hakikaten de öyleymiş. Bunun üzerine hotels.com'dan fatura talep ettim, biri yönetici olmak üzere üç temsilciyle görüştüm. Şirket politikası gereği fatura vermediklerini söylediler ve konaklama ücretimi alamamama sebep oldular. Aman diyeyim konaklama ücretinizi harcırahla geri almak istiyorsanız rezervasyonu doğrudan otelin kendisinden yapın, internetteki otel sitelerini kullanmayın.


İsmi Lazım Deil
Daire Başkanı
13 Mayıs 2025 09:50

internette arattım holtes.com makbuz diye bir sürü şikayet var. benim tahminim şirketin türkiye ile bağı yok. Ofisi yok vergi de vermiyor. Bu yüzden fatura kesmiyor.


EnerjiDer
Aday Memur
13 Mayıs 2025 10:08

evet ofisi yok ve vergi vermiyor muhtemelen. ama en azından kurulu olduğu ülke için fatura kesiyor olması lazım. ben ne olur ne olmaz diye maliye'ye şikayet ettim bakalım.

İsmi Lazım Deil, 51 dk. önce

internette arattım holtes.com makbuz diye bir sürü şikayet var. benim tahminim şirketin türkiye ile bağı yok. Ofisi yok vergi de vermiyor. Bu yüzden fatura kesmiyor.

Toplam 2 mesaj

Çok Yazılan Konular

2025 Nisan maaşlarımızı yazalımÜcretli doğum izni 1 yıla çıkıyorMemurların 8. Dönem (2026-2027) Toplu Sözleşme TalepleriEnflasyon farkı tahminleri alalımÜcretli doğum izni haber yapılsın3600 Ek Gösterge Bekleyen 500 Bin Kişiye Selam Olsun2025 Temmuz zammı.Kamudaki mühendislerin maaş düzenlemesiMaaşlar eridiYüzde kaç zam alırız

Sözlük

bu sene neredeyse hiç kış olmaması 2 Çocuk gibi davranmak 1 Ceren kız der ki. 5 yedi tepeli şehirler 1 suratının ortasına yapıştırmak 2 Seyahat Severlerin Hayallerini Süsleyen Meslekler 1 Semt pazarında en sevdiğiniz bölümler 3 zorbalamak 1 Bir cümleyle hayatı özetle 4 bahar bereketi 2

Son Haberler

Benzin ve Motorine Büyük Zam Bekleniyorİhracatta 17 İl 1 Milyar Doları Aştı, 45 İlde Artış KaydedildiCari açık martta beklentiyi aştı!Altın Fiyatları Güne Yükselişle Başladı: Gram Altın 4.069 TLYusuf Tekin: Türkçemiz Köklerden Geleceğe Uzanıyor

Editörün Seçimi

Aylık Bağlanma Oranı (ABO) Değişiklik TeklifiYüzde kaç zam alırız2025 nisan enflasyon tahminleri2025 Yılı Memurların Tükeniş Senesi Olacak.Sözün bittiği yerdeyiz2025 Nisan maaşlarımızı yazalımZam Hesabı2025 Polsan temettüEylülde maaş promosyonundan beklentiniz nedirBilgisayar önerisi