Hotels.com Rezervasyonları Harcırah için Geçersiz!!

Merhabalar, yaşadığım mağduriyet başkalarının da başına gelmesin diye yazıyorum. Görevlendirme kapsamında gittiğim şehirdeki konaklamamı hotels.com üzerinden rezerve ettim. Geri dönüp harcırah formunu doldurduğumda siteden aldığım makbuzu muhasebe birimiyle paylaştım. Ancak bana mevzuatta net biçimde "makbuz" değil "fatura" gösterilmesi gerektiğinin yazdığı söylendi. Baktım hakikaten de öyleymiş. Bunun üzerine hotels.com'dan fatura talep ettim, biri yönetici olmak üzere üç temsilciyle görüştüm. Şirket politikası gereği fatura vermediklerini söylediler ve konaklama ücretimi alamamama sebep oldular. Aman diyeyim konaklama ücretinizi harcırahla geri almak istiyorsanız rezervasyonu doğrudan otelin kendisinden yapın, internetteki otel sitelerini kullanmayın.
Merhabalar, yaşadığım mağduriyet başkalarının da başına gelmesin diye yazıyorum. Görevlendirme kapsamında gittiğim şehirdeki konaklamamı hotels.com üzerinden rezerve ettim. Geri dönüp harcırah formunu doldurduğumda siteden aldığım makbuzu muhasebe birimiyle paylaştım. Ancak bana mevzuatta net biçimde "makbuz" değil "fatura" gösterilmesi gerektiğinin yazdığı söylendi. Baktım hakikaten de öyleymiş. Bunun üzerine hotels.com'dan fatura talep ettim, biri yönetici olmak üzere üç temsilciyle görüştüm. Şirket politikası gereği fatura vermediklerini söylediler ve konaklama ücretimi alamamama sebep oldular. Aman diyeyim konaklama ücretinizi harcırahla geri almak istiyorsanız rezervasyonu doğrudan otelin kendisinden yapın, internetteki otel sitelerini kullanmayın.