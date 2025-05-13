Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


13 Mayıs 2025 09:20
Tayin

Eş durumu tayini yaptım çalıştığım ve gideceğim kurumlarda herhangi bir sorun yok dilekçe bakanlığa gönderildi tahmini sonuçlanma süresi ne kadardır ? Yada içişleri bakanlığında arayıp sorabileceğim bir birim var mı?

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