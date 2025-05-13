Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


13 Mayıs 2025 09:49
Bel fıtığı ve dilim belirtir rapor

meslektaşlarım herkese kolay gelsin. ben riskli bir bel fıtığı ameliyatı oldum. artık toplumsal olay olsun mukavemet olsun müdahale edemiyorum. sürekli bilinçaltımda korku var tekrar aynı duruma düşeceğim diye. şimdi merak ettiğim C dilimine geçebiliyor muyum? biraz araştırdım ancak net bilgi görmedim bazıları C dilimine geçtim derken bazıları dikkali olarak mesleğe devam ettiğini B dilimi verildiğini yazmış. bilgi sahibi olup bizi bilgilendirebilecek birisi varsa mutlu olurum.

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