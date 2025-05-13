Öğrenim Değişikliği İntibak Emsal

Kullanıcı Uyar
Şikayet Bildirimi
Önemli Uyarı :
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Adınız Soyadınız E-Posta Adresiniz Şikayet Nedeninizi Güvenlik kodu
Editörler : Pangaea
Çok Yazılan Konular
2025 il içi yer değiştirme Münhal listeMeslek Fikir Önerisi Alabilir Miyim?7Kurban bayramı tatili uzar mı?Memur olarak çalışanların akademiye girişi nasıl olacak?Mesleki ve teknik liselerde çalışan teknik branştaki hocaların okulun arızalarını gidermesiÖğretmenlik mi şube müdürlüğü muBilimsel çalışmaların kuruma bildirilmesi gerekli midir?Maaş Bankasıyla Çalışmak İstememek Mümkün mü?Yönetici atama 3. Aşamaİdarenin Alan değişikliği kararnamesini yanlış yazması