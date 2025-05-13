Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


13 Mayıs 2025 09:49
Öğrenim Değişikliği İntibak Emsal

Merabalar kolay gelsin 28/09/2016 tarihinde Meslek Lisesi Mezunu olarak 12/2 göreve başladım.16/11/2017 tarihinde kamuda geçen SSK sürelerimi birleştirerek 10/1 oldum.21/09/2022 tarihinde Önlisans tamamlayarak 9/3 den 7/3 oldum.Şuan 6/3 üm.15/06/2025 tarihinde 5/1 olacağım.Aynı zamanda Lisans eğitimimi tamamladım.Tekrar öğrenim terfisi alabilirmiyim yoksa Emsale takılma durumum varmıdır?Teşekkür ederim.

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