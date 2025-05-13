Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


13 Mayıs 2025 10:55
Aile birliği mazeret atamasına başvurmak için kaç yıl çalışma şartı var?

Öncelikler merhabalar, bursa ilinde dhmi de memur olarak görev yapmaktayım eşim bu sene istanbula öğretmen olarak atandı. Şu an aday öğretmen olarak görev yapıyor. Eşimin yanıma eş tayini ile gelebilmesi için kaç yıl görev yapması gerekmektedir ?


fencı_05
Şef
13 Mayıs 2025 10:58
3 yil

Sivilhavacı
13 Mayıs 2025 11:19

Teşekkür ederim hocam, Bu 3 yıla adaylık süresi dahil mi


00asude
Aday Memur
13 Mayıs 2025 11:27

kolaylıklar hocam


fenogretmeniyim
Şube Müdürü
13 Mayıs 2025 11:27

3 yıl sözleşmeli öğretmen olarak görev yapıyor. bu süre bitiminde kadroya geçince eş tayini isteyebilir


bahçesaray
Şef
13 Mayıs 2025 11:40

3+1 de ,3 bitiminde özür,1 bittiğinde isteğe bağlı il iiçi dışı yapa bilir


fencı_05
Şef
13 Mayıs 2025 11:44
Dahil fiili 3 yıl izin falan almazsa uzun süreli
Sivilhavacı, 4 saat önce

Teşekkür ederim hocam, Bu 3 yıla adaylık süresi dahil mi


Sivilhavacı
13 Mayıs 2025 12:20

Aydınlattığınız için cümleten teşekkür ederim

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