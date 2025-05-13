Kamu Personeli \ Diyanet Personeli
Editörler : Changes


13 Mayıs 2025 11:07
Hizmetliler için VHKİ Sınavı ne zaman açılacak?

En son 2021 Eylül-Ekim aylarında yapılan sınavda hizmetliler ilk kez sınava başvurabildi diye biliyorum ancak 3,5 senede bir daha sınav olmadı ayrıca yardımcı hizmetler sınıfının genel idari hizmetlerine aktarılması, hizmetli kadrosunun tamamen kaldırılması konusunu sendikalar başta olmak üzere yetkili mercilere iletmek ve gündeme getirmek bizim adımıza güzel bir iş olur. Özellikle sınav konusunda duyum, bilgi sahibi olan arkadaşlar varsa rica etsem bizi bilgilendirsinler. Hizmetliler olarak bir whatsap grubu oluşturup organize hareket edebiliriz.

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