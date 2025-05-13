Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


13 Mayıs 2025 12:22
2025 GENEL ATAMA
nerde o eski atama dönemleri?

cagataysahin
Aday Memur
13 Mayıs 2025 12:49
her şey düzenli bu sene. çok güzel
Toplam 1 mesaj

Çok Yazılan Konular

Egm yüksek disiplin kuruluna sevk edilenler1 Mayıs ödüllendirmesiİcralık polislerMazeret ataması 2025Yeni atama yönetmeliği hakkındaPolisin maaşı 120 bin lira olmalı2025 banka promosyonuBankacılık ve Polislik tercihiTapu personeline 50 bin lira kıyafet kartıBeylik silahını kaybetme

Sözlük

Mn radyo 1 şu an çalan şarkı 2 acı biber doğramış elini ağzına burnuna dokundurmak 2 Bir cümleyle hayatı özetle 4 kaybolan kedi 3 bahar bereketi 1 Bir umuda hapsetmek 1 Küçük Prens alıntılar 2 zamanı durdurabilsen ne yapardın 11 çayı şekersiz içince daha olgun hissedenler derneği 2

Son Haberler

İstanbul'da 250 Milyon Liralık Değerli Taş Kaçakçılığı EngellendiFahrettin Altun: Terörsüz Türkiye Hedefine Kararlılıkla İlerliyoruzAli Yerlikaya: Terörsüz Türkiye İçin Tarihi Adım AçıklandıYılmaz: Bağımlılıklarla mücadele, devlet politikamızın bir parçasıTürkiye'den 400 Milyon Dolarlık Yeşil Geçiş Projesi Hamlesi

Editörün Seçimi

Aylık Bağlanma Oranı (ABO) Değişiklik TeklifiYüzde kaç zam alırız2025 nisan enflasyon tahminleri2025 Yılı Memurların Tükeniş Senesi Olacak.Sözün bittiği yerdeyiz2025 Nisan maaşlarımızı yazalımZam Hesabı2025 Polsan temettüEylülde maaş promosyonundan beklentiniz nedirBilgisayar önerisi