Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


13 Mayıs 2025 12:32
Müdür Yardımcılığından İl İçi Başvurusu

Değerli Arkadaşlar,

Kılavuzdaki Ç. Üç Yıllık Çalışma Süresinin Aranmayacağı Haller

4. İkinci görev kapsamında yönetici olarak görev yapmakta olanlardan yöneticiliğe devam etmek istemeyenler,

maddesi uyarınca müdür yardımcılığına devam etmeyip tercih yapmak istiyorum. Ancak beyan kısmı aktif değil. Bu durumu beyan etmemiz için olması gerekiyor muydu? Yoksa direk tercih yapabilir miyim?

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