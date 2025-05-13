Kamu Personeli \ Bakanlıklar
Editörler : E.Kayı Han


13 Mayıs 2025 13:41
Bakanlık değiştirme

merhaba ben sağlık bakanlığında biyolog olarak görev yapıyorum. tarım bakanlığına gecmek için nasıl bir yol izlemem lazım yardımcı olabilir misiniz


Burak Eker67
Daire Başkanı
13 Mayıs 2025 13:54

sağlık bakanlığından neden ayrılmak istiyorsunuz acaba? sağlık bakanlığı diğer bakanlıklara göre daha iyi diye biliyorum


zahidecengil
Aday Memur
13 Mayıs 2025 13:54
eşim tarım bakanlığında tayinlerde zorluk olmasin diye değişmek istiyorum

Burak Eker67
Daire Başkanı
13 Mayıs 2025 14:27

Anladım. karşılıklı olarak muvafakat olması gerekiyor. yani 2 kurumun da kabul etmesi gerekiyor.


zahidecengil
Aday Memur
13 Mayıs 2025 14:48
kurumlardan oluru nereden alicaz

Burak Eker67
Daire Başkanı
13 Mayıs 2025 14:58

amiriniz ile görüşmeniz gerekiyor. kolay bir süreç değil

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