Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


13 Mayıs 2025 14:19
İLÇE TARIM

TRABZON ORMAN BÖLGEDE TEKNİKER KADROSUNDAYIM İLÇE TARIMDA ÇALIŞAN MEMUR ARKADAŞLAR YAN HAKLAR NELER MAAŞTAN AYRI ALDIĞINIZ ÖZLÜK HAKKINIZ VAR MI ÇALIŞMA ORTAMI NASIL ?

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