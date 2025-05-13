Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


13 Mayıs 2025 15:05
Sağlık Bakanlığı işçisinin 52 bin TL alacak olması

Bugün hastanede işçi arkadaşlar maaşlarının 52 bin tl olduğunu (Tediye + İkramiye + fazla mesai + yemek + giyim + gece mesaisi vs vs DAHİL DEĞİL ) Muhtemelen ilavelerle 70-75 bin TL civarında olacaktır.

Ayrıca geriye dönük olarak ta 110 bin TL ödeneceğini konuşuyorlardı.

Üstelik emekli olduğumuzda işçi kardeşler memurun neredeyse 3 katı emekli maaşı alacaklar. Emekli ikramiyesini saymıyorum bile.

Öyle zoruma gitti ki anlatamam.

Hükümet milyonlarca memuruna bu zulmü niye yapıyor anlamış değilim.

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