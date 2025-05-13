Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


13 Mayıs 2025 15:07
Okullarda idarecilerinizden memnun musunuz ? Adil bir yönetim sizce var mı ?

okullarda idarecilerinizden memnun musunuz ? adil bir yönetim sizce var mı ?


KARATEPE84
Aday Memur
13 Mayıs 2025 16:21
yok
Toplam 1 mesaj

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