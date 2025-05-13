Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : gül-feşan


13 Mayıs 2025 15:34
Nöbet tutamaz

Nöbet tutamaz ve 8 saatin üzerinde çalışamaz raporu olan biri haftasonu ve resmi tatillerde mesai çalıştırılabilirmi?Bir yerde haftasonu ve resmi tatillerinde nöbet kapsamına girdiğini okudum net bir bilgisi olan varmı?

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