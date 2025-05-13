Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


13 Mayıs 2025 16:32
mebbis yer değiştirme ekranı mezun olunan lisans kısmı.

Hocalarım.İki üniversite mezunuyum.Son mezuniyet diplomamla öğretmen olarak atanmıştım.

İki diplomam da öğrenim bilgileri kısmında işli.

Mebbis İl içi yer değiştirme sayfasında mezun olduğu lisans kısmında ilk mezun olduğum diplomam yazıyor.

Atandığım alan kısmında şimdiki çalıştığım alan yazıyor ve o doğru.

Aynı durumda olan var mı?


00asude
Aday Memur
13 Mayıs 2025 16:46

tabiki

Toplam 1 mesaj

Çok Yazılan Konular

2025 il içi yer değiştirme Münhal listeKurban bayramı tatili uzar mı?Meslek Fikir Önerisi Alabilir Miyim?7Memur olarak çalışanların akademiye girişi nasıl olacak?Mesleki ve teknik liselerde çalışan teknik branştaki hocaların okulun arızalarını gidermesiÖğretmenlik mi şube müdürlüğü muAile birliği mazeret atamasına başvurmak için kaç yıl çalışma şartı var?İdarenin Alan değişikliği kararnamesini yanlış yazmasıBilimsel çalışmaların kuruma bildirilmesi gerekli midir?2 yıllık üniversite ve alan degisikligi

Sözlük

Ruh halini şarkı sözleriyle anlat 8 çayı şekersiz içince daha olgun hissedenler derneği 2 Küçük bir tesadüf ama tüm gününüzü değiştiren olay 1 Kul hakkı yiyen insan 1 Sonra bir gün dedim ki. 13 fesat kumkuması 1 yenilgi 1 Kraldan çok kralcı olmak 2 Seyahat Severlerin Hayallerini Süsleyen Meslekler 6 Küçük Prens alıntılar 2

Son Haberler

Rutte: Türkiye sağlam ve yetenekli bir müttefikAltının kilogram fiyatı 4 milyon 103 bin liraya yükseldiTÜİK Açıkladı: 2024'te Doğum Oranlarında Rekor Düşüş!Kumpirden ölüme 20 yıla kadar hapis istemi660 sayılı KHK'de değişiklikler içeren teklif Komisyon'da

Editörün Seçimi

Aylık Bağlanma Oranı (ABO) Değişiklik TeklifiYüzde kaç zam alırız2025 nisan enflasyon tahminleri2025 Yılı Memurların Tükeniş Senesi Olacak.Sözün bittiği yerdeyiz2025 Nisan maaşlarımızı yazalımZam Hesabı2025 Polsan temettüEylülde maaş promosyonundan beklentiniz nedirBilgisayar önerisi