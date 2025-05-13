Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Editörler : crops35


13 Mayıs 2025 16:48
Tayin Talebime olumlu cevap alamadım

Bir yıldır Hatay Büyükşehir Belediyesinden Ankara Büyükşehir Belediyesine tayin için çabalıyorum hiçbir olumlu cevap alamadım, bizler depremzedeyiz, Antakya'daki depremde evimiz ağır aldığından AFAD tarafından yıktırıldı, ayrıca eşim Anakara Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Onkoloji bölümünde tedavi görmektedir, buna rağmen tayinimi yaptıramadım, oysa tanıdığım birçok kişinin tayini yapıldı, yardımcı olacak bir dost olursa çok memnun olurum, Hüseyin Orhan YILDIZ Tel: 05363971343

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