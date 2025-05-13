Tayin Talebime olumlu cevap alamadım

Bir yıldır Hatay Büyükşehir Belediyesinden Ankara Büyükşehir Belediyesine tayin için çabalıyorum hiçbir olumlu cevap alamadım, bizler depremzedeyiz, Antakya'daki depremde evimiz ağır aldığından AFAD tarafından yıktırıldı, ayrıca eşim Anakara Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Onkoloji bölümünde tedavi görmektedir, buna rağmen tayinimi yaptıramadım, oysa tanıdığım birçok kişinin tayini yapıldı, yardımcı olacak bir dost olursa çok memnun olurum, Hüseyin Orhan YILDIZ Tel: 05363971343
Bir yıldır Hatay Büyükşehir Belediyesinden Ankara Büyükşehir Belediyesine tayin için çabalıyorum hiçbir olumlu cevap alamadım, bizler depremzedeyiz, Antakya'daki depremde evimiz ağır aldığından AFAD tarafından yıktırıldı, ayrıca eşim Anakara Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Onkoloji bölümünde tedavi görmektedir, buna rağmen tayinimi yaptıramadım, oysa tanıdığım birçok kişinin tayini yapıldı, yardımcı olacak bir dost olursa çok memnun olurum, Hüseyin Orhan YILDIZ Tel: 05363971343