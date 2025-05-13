Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


13 Mayıs 2025 17:47
EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2025 ATAMA SONUÇLARI

Sonuçlar hakkında herhangi bir duyum ve bilgisi olan buraya yazabilir


Ysseymen
Aday Memur
13 Mayıs 2025 17:49
25 mayıs

Seyili
Aday Memur
13 Mayıs 2025 17:55

Şarktan çıkan illerle ilgili duyum varmı arkadaşlar


varsak01
Aday Memur
13 Mayıs 2025 18:06
tercih yaptık işte bekliyoruz
Seyili, 52 dk. önce

Şarktan çıkan illerle ilgili duyum varmı arkadaşlar


garibantayinci
Aday Memur
13 Mayıs 2025 18:24
doğudaki ipkalar ne olur ??

Seyili
Aday Memur
13 Mayıs 2025 18:39

Bulunduğumuz ili ilk tercihe yazıp ipka verdik bakalım ne olacak


mykıll
Memur
13 Mayıs 2025 18:40
az kaldı haftaya pazar görüşelim :)
Toplam 6 mesaj

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