Kamu Personeli \ Akademik Personel
Editörler : E.Kayı Han


13 Mayıs 2025 18:57
Bu araştırma görevlisi doktora öğrenimini başka okulda yapabilir mi?

Bölümüyle arası kötü. Arkasında kimse yok. Ciddi mobbing yiyor. Yatay geçişle başka okula geçip öğrenimini sağlıklı biçimde tamamlamak amacında. 33a'lı.

Okulun enstitüsü, geçişini engelleyebilir mi? veya sözleşmesinde sorun çıkabilir mi?


StMngr
Daire Başkanı
13 Mayıs 2025 20:11
"Merhaba. Bilgisi olan hocalarımız cevaplarsa sevinirim. Teşekkürler."
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