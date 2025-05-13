boşanma tayini ve çocuklar

arkadaşlar merhaba,

boşanma tayini vermek istiyorum.

vermek istediğim birkaç detay var bana bunlarla ilgili yardımcı olur musunuz.

red gelmesini istemiyorum.

öncelikle eşimle anlaşmalı olarak ayrıldık. 6 ve 2 yaşlarında iki çocuğumuz var. 6 yaşındaki babaya yani bana 2 yaşındakini anneye verdi mahkeme. biz böyle istedik.

ben şuan 6A da hemşire olarak çalışıyorum tayin isteyeceğim il 5A da.

çocuğun bende olması, ailemin yanına gitmek istemem ve baba olmam koşulları ile nasıl bir dilekçe yazmalıyım bana yol gösterebilir misiniz red gelmesini istemiyorum. özellikle dilekçe yazarken ve ek belge verirken neye dikkat etmeliyim gibi detayları öğrenmek istiyorum.

zor bir süreçteyim şimdiden teşekkürler.