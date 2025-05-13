Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


13 Mayıs 2025 19:42
Norm Fazlası Sözleşmeli Öğretmen İl içi yerdeğiştirme

Merhabalar; Kasım norm güncellemesinde norm fazlası olup proje okuluna şubatta atamam oldu.Bu esnada doğu görevim hala devam etmekte idi.Bu İl içi atamada dilekçe verip ordan il emrine geçip doğu görevimi yapabileceğim bir okula atama isteğinde bulunabilir miyim?? Başka bir atama dönemi var mıdır benim durumum için onu da sormak isterim.

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