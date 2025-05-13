Kamu Personeli \ Bakanlıklar
Editörler : E.Kayı Han


13 Mayıs 2025 20:40
Can Güvenliği Nedeniyle Mazeret tayini yapan kişiler var mı ?

Arkadaşlar aranızda can güvenliği nedeniyle mazeret tayini yapan var mı ? varsa hangi belgeleri eklediniz?


imimrr
13 Mayıs 2025 20:48
ne oldu eski eş mi. evlenip evlenip düşman oluyorlar.

Eda341
13 Mayıs 2025 20:59

Bir bilginiz var mı bu konu hakkında ?

Toplam 2 mesaj

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