KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : crops35


13 Mayıs 2025 20:41
Yine belediye yine torpil

56 puanla mühendis almışlar.

https://www.memurlar.net/haber/1135470/56-kpss-puanli-muhendis-nasil-kadro-kazanir.html

şu belediyelerin personel alımını merkeziye taşıyın artık. yeter hep aynı terane.

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