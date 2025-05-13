Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : gül-feşan


13 Mayıs 2025 21:04
Arkadaşlar fazla mesai ile ilgili bi sorum var

Biz şimdi bizim birimde 6 7 aydır ayda 3 4 saat fazla mesai yapıyoruz, başta idare zaten tutmanız gerekiyo para hakkınız yok vs dedi, sonra geç gelir erken çıkarsınız öyle telafi ederiz dedi, sonra tamam paraları yatıracaz dedi, bu ay listeler gitti dediler ama geçmişe yönelik hepsini alabilir miyiz acaba bu paranın vermezlerse ne yapmam gerekiyo, geçmişte tuttuklarımi nasıl ispatlar hepsinin parasını alırım bi yol gösterebilecek var mı? İdarenin bu parayı vermeme hakkı var mı?

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