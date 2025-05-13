Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


13 Mayıs 2025 21:57
tayin
merhaba arkadaşlar konakta çalışacak kişi için etrafta uygun ev tutulacak bölgeler nereler. max 10 yıllık bina 1+1 veya 2+1.

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