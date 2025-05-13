Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


13 Mayıs 2025 22:18
Ödül yönergesinde eser yazma

Merhaba. Ödül önergesinde makale yada dergi yazma ek puan kriteri kaldırılımı?


Canahber
Aday Memur
13 Mayıs 2025 22:59
evet.
Toplam 1 mesaj

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