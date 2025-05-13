Gelişmiş ülkelerdeki kamu mühendisi ile çoban arasındaki maaş karşılaştırması

Yapay Zeka ile Gelişmiş ülkelerde Kamu mühendisleri ile Müfettişler ve Uzmanlar arasında maaşları karşılaştırması Gelişmiş ülkelerde, Kamu mühendisleri Müfettişlerden %10 civarı az maaş alırken, Uzmanlardan %20 civarlarında fazla maaş almaktadır.

Yapay Zeka ile Gelişmiş ülkelerde Kamu mühendisleri ile Kamu İşçileri maaşları karşılaştırması Kamu mühendisleri kamu işçilerinden iki kat civarı fazla maaş alıyor. Ülkemizde ise kamu mühendisinden daha fazla maaş alan kamu işçileri vardır.

Yapay Zeka ile Gelişmiş ülkelerde Kamu mühendisleri ile Öğretmen maaşları karşılaştırması Karşılaştırmayı en düşük öğretmen ile en düşük kamu mühendisi ve en yüksek öğretmen ile en yüksek kamu mühendisi arasındaki farkları gösteriyor. Özellikle ABD (%82-%120) ve İsviçrede(%60-%80) kamu mühendisleri, öğretmenlerden çok daha fazla maaş alıyor. Gelişmiş ülkelerde ortalama %30 ile %50 arasında kamu mühendisleri öğretmenlerden daha yüksek maaş alıyor.

Yapay zeka ile Gelişmiş ülkelerde savcı ve kamu mühendisleri arasındaki maaş karşılaştırması ? Gelişmiş ülkelerde savcı maaşları kamu mühendisi maaşlarından %15 ile %30 fazladır. Türkiye de ise savcı maaşları kamu mühendisleri maaşlarından 2 kattan daha fazladır.

Yapay zeka ile Gelişmiş ülkelerde kamu mühendisi ile doktorlar arasında maaş farkıEn düşük doktor maaşı en düşük kamu mühendisinin yaklaşık olarak %40 %50 fazla maaş alır. En yüksek doktor maaşı en yüksek kamu mühendisi maaşının yaklaşık olarak %40 %50 fazla maaş alır. En yüksek kamu mühendisi maaşı en düşük doktor maaşından %25 %30 fazladır. Ülkemizde ise durum belli en yüksek kamu mühendisi maaşı ülkemizde en düşük doktor maaşından oldukça daha da düşüktür.

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Kaynak: Deepseek

İnanmayan arkadaşlar deepseek e sorabilirler.

Buradan çıkan sonuca göre Mühendislik Meslek kanunu yakın zamanda çıkacaktır diye düşünüyorum.