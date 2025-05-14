Kamu Personeli \ Türk Silahlı Kuvvetleri
Editörler : E.Kayı Han


14 Mayıs 2025 00:05
Disiplin Kanunu Hk. Sual

Kıymetli K/A,

Tank sınıfında Tank komutanı olarak atamalıyım. Görev tanım formumda astsubay üstçavuş kadrosuna atandığım ve hatta ihtisas kodum A ile başladığı açıkça yazıyor. Sıkıntım şu, tek tank olarak Türkiye dışındaki bir ülkede, komando taburu emrine girdim. Sicilimi komando bölük komutanı ve komando tabur komutanı veriyor. (Komando Bölük komutanı 1 yıldır yok, nerde olduğunu bilende yok)

TSK Disiplin Kanunu Madde 8 / 5'te şu yazılı: Daha üst rütbeli bir kadroya vekâleten atanan veya görevlendirilenler, vekâlet ettikleri kadroda gösterilen rütbenin sahip olduğu disiplin cezasına ilişkin yetkileri kullanır.

Uzman çavuş ödül, sicil, takdir ve ceza veremez. Temsil ettiğim kadro tank komutanı - astsubay üstçavuş. Olası disiplinsizlikte mürettebatıma ceza verebiliyor muyum? Yoksa tutanak tutup tabur komutanına (bölük komutanı kayıp demiştim) onaylatıyor muyum?

Saygılarımla.


guardline
Aday Memur
14 Mayıs 2025 00:06

Not: rütbem uzman çavuş

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