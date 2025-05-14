Kamu Personeli \ Engelli Memurlar ve EKPSS' ye Girecek Adaylar
Editörler : crops35


14 Mayıs 2025 01:56
2025 Ekpss atama
Arkdaşlar ibb ye atandım mühendis kadrosunda henüz başlamadım hala göreve başlamayan var mı

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