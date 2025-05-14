Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


14 Mayıs 2025 04:53
İdari para cezaları hakkında?

Merhabalar işlem yaptığımız şahıslarin idari para cezalarınin mahkemece iptal edilmesi durumunda idari para cezası memura rücu edilir mi?

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