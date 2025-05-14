Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


14 Mayıs 2025 08:45
Norm fazlalığı hesabı

Maaş karşılığını dolduramayan norm fazlası olur mu? Yoksa 6-31 arası dersi olanın her türlü normu var mıdır


bahçesaray
Şef
14 Mayıs 2025 09:13

ders saati,öğretmen sayısı önemli,bunlara göre puanı en düşük olan fazla olur


Datdiriditdit
Memur
14 Mayıs 2025 09:15

Bölge normu kapsamında 10 saat dersi olan okulun normu olabilirken 12 saat dersi olan başka bir okulun normu olmayabilir. Norm hesabında okuldaki ders yükü değil Bölgedeki ders durumu belirleyici olmakta

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